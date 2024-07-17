Вполне возможно, что там можно обустроить лунные аванпосты.

Итальянские ученые обнаружили убедительные доказательства существования подземных пещер на естественном спутнике Земли – Луне. Это открытие вызвало волнение как среди исследователей, так и среди космических компаний, которые уже оценивают научный и коммерческий потенциал масштабной колонизации Луны.

В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Nature, было предложено первое существенное доказательство существования на Луне доступного пещерного канала. Эта пещера находится под ямой Mare Tranquillitatis. Будущие человеческие миссии могут использовать эту и другие подземные пещеры для создания одного или нескольких постоянных лунных аванпостов, что может открыть новую главу в исследовании Луны и космоса.

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Команда под руководством Леонардо Каррера, доцента Университета Тренто, подтвердила давно известную теорию о геологическом строении Луны. На протяжении десятилетий ученые выдвигали гипотезу о существовании естественных, стабильных структур, образованных древними лавовыми трубами. Теперь итальянские исследователи представили первые конкретные признаки этих подземных структур, используя данные, полученные в 2010 году с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.

Проанализировав вариации отражений радаров и создав 3D-симуляцию на основе данных LRO, исследователи выявили природное явление, соответствующее теории лавовых трубок. Поверхность Луны усеяна более чем 200 известными ямами в различных регионах, причем яма Mare Tranquillitatis – самая глубокая из известных на данный момент.