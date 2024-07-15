Её конфигурация памяти заметно ниже, чем у официальной версии.

Недавно на китайском рынке появилась еще не представленная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 10Gb, оснащенная чипом AD104-275.

До официального выпуска GeForce RTX 4070 NVIDIA экспериментировала с различными конфигурациями этой игровой видеокарты. Одна из таких конфигураций включала вариант с 10Gb памяти, использующий чип AD104-275. Появление данной конфигурации на сайте Goofish подтверждает, что NVIDIA действительно планировала и тестировала такую версию для своих партнеров.

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GeForce RTX 4070 включает еще не представленный графический процессор AD104-275 с 7168 ядрами, 224 TMU и 80 ROP. Конфигурация карты повторяет основные спецификации RTX 4070 SUPER, которая дебютировала через год после выхода первой модели RTX 4070. Тактовые частоты впечатляют: базовая частота составляет 2355 МГц, а в boost она может достичь 2520 МГц, что превосходит текущие модели RTX 4070 и RTX 4070 SUPER.

Несмотря на мощные характеристики ядра, конфигурация памяти этого варианта RTX 4070 заметно уменьшена. Ускоритель получил всего 10Gb VRAM со 160-битным шинным интерфейсом. Модули памяти поддерживают скорость 21 Гбит/с.

Дизайн печатной платы напоминает эталонную видеокарту Founders Edition и имеет знакомый круглый вырез на задней панели. Карта оснащена пятью плашками памяти GDDR6X, хотя есть место и для восьми.