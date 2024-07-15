Мощность топовой карты составит всего 500W.

Калькулятор мощности Seasonic недавно привлек неожиданное внимание. В частности, пользователь Twitter/X Everest заметил, что онлайн-инструмент теперь включает видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 5000. Это обновление потенциально позволяет узнать расчетную тепловую мощность для грядущих игровых карт с архитектурой Blackwell, начиная с флагманской RTX 5090 и заканчивая RTX 5050 начального уровня. Хотя точность данных Seasonic сомнительна, они заслуживают внимания.

Ниже табличные данные по TDP для серии RTX 50:

RTX 5090 – 500W

RTX 5080 – 350W

RTX 5070 – 220W

RTX 5060 – 170W

RTX 5050 – 100W

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Если предположить, что эти данные верны, то можно отметить, что наиболее значительное увеличение потребления в поколениях происходит с GPU серии **60. Это может свидетельствовать о стремлении NVIDIA ответить на распространенную критику по поводу существенного разрыва в производительности и цене между RTX 4070 и RTX 4060. Кроме того, ожидается, что RTX 5060 вернется к стандарту 12Gb VRAM, что является важным усовершенствованием.