Эта технология устарела ещё много лет назад.

Можно подумать, что дискеты стали пережитком прошлого, но их использование по-прежнему удивительно распространено, хотя, возможно, и недолго.

В январе 2024 года правительство Японии объявило о своем намерении постепенно отменить давнее требование к компаниям предоставлять дополнительные данные на дискетах или CD-ROM. К июлю 2024 года Японское цифровое агентство успешно отменило 1034 нормативных акта, касающихся использования дискет. Таро Коно, министр цифровых преобразований Японии и глава Цифрового агентства, заявил: "28 июня мы выиграли войну с дискетами!"

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Теперь, по данным Augen Geradeaus, немецкий флот готов последовать этому примеру, заменив дисководы на четырех фрегатах F123 класса Brandenburg современными эмулированными решениями. Эти противолодочные фрегаты, введенные в эксплуатацию в 1994-1996 годах, были построены в эпоху, когда дискеты представляли собой передовую технологию хранения данных. В системах сбора данных фрегатов используются дискеты Diskette 1, способные хранить от 242 944 байт до 1,2Mb в зависимости от версии.

Чтобы избежать необходимости замены всей измерительной техники, ВМС рассматривают возможность либо сохранения существующих носителей информации, либо использования эмулятора, имитирующего дисковод в системе.