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Kachka
Названы 5 самых ожидаемых новшеств, которые появятся в грядущем iPhone 16
Самое большое место отдаётся функционалу ИИ.

Поскольку запуск iPhone 16 и iPhone 16 Pro состоится через два месяца, сейчас, возможно, не самое лучшее время для покупки iPhone 15. Ниже собраны самые ключевые характеристики, которые стоит ожидать от iPhone 16.

Дизайн
Несмотря на то что iPhone 16 будет иметь дизайн, схожий с iPhone 15, в форм-факторе ожидаются значительные изменения, особенно в размере дисплея. По данным надежных источников, в том числе аналитика Росса Янга, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут похвастаться более крупными экранами по сравнению со своими предшественниками. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, по сравнению с 6,1 дюйма, а iPhone 16 Pro Max, скорее всего, получит 6,9-дюймовый дисплей. Если эти слухи подтвердятся, iPhone 16 Pro Max станет самым большим iPhone из когда-либо выпущенных, что ознаменует первое изменение размеров экрана с момента выхода iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в 2020 году.

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Батарея
По слухам, в линейку iPhone 16 войдут более емкие аккумуляторы для всех моделей, что обещает увеличить время автономной работы. Вот ожидаемая емкость аккумуляторов:

  • iPhone 16: 3 561 мАч (+6,3%)
  • iPhone 16 Plus: 4 006 мАч (-8,6%)
  • iPhone 16 Pro: 3 355 мАч (+2,5%)
  • iPhone 16 Pro Max: 4 676 мАч (+5,7%)

В iPhone 16 будут установлены аккумуляторы с более высокой плотностью энергии. Ходят слухи о более высокой скорости зарядки: iPhone 16 Pro может поддерживать 20-ваттную зарядку MagSafe и 40-ваттную проводную быструю зарядку.

Кнопка захвата
Ожидается, что все модели iPhone 16 будут оснащены новой кнопкой Capture для камеры, расположенной на правой стороне устройства. Эта сенсорная кнопка позволит пользователям проводить пальцем влево и вправо для масштабирования и слегка нажимать для фокусировки, а более сильное нажатие активирует затвор.

Apple Intelligence
На конференции WWDC компания Apple представила Apple Intelligence – набор функций искусственного интеллекта, который будет внедрен на всех платформах позднее в этом году.

Камера
Ожидается, что iPhone 16 Pro получит камеру с 5-кратным зумом и тетрапризмой, которая в настоящее время используется только в iPhone 15 Pro Max. Кроме того, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, вероятно, будут использовать новые сенсоры Sony для основной камеры.

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