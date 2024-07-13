Ритейлеры сообщают, что купить чипы можно, если знать где.

В октябре 2022 года администрация Байдена объявила об ограничениях на продажу новых полупроводников в Китай, стремясь замедлить рост китайского технологического сектора.

В связи с этим такие компании, как Huawei, были вынуждены применять все более изобретательные стратегии для обхода этих санкций, что является непростой задачей.

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США ввели запрет на импорт передовых графических процессоров NVIDIA в Китай, стремясь установить более жесткий контроль над ключевыми технологиями искусственного интеллекта. Этот шаг невольно вызвал расцвет подпольного рынка в Китае. Несмотря на санкции, китайские покупатели используют удивительно творческие методы для контрабанды высококлассных графических ускорителей NVIDIA, таких как H100 и A100.

Wall Street Journal сообщает, что некоторые туристы теперь прячут передовые чипы NVIDIA в своем багаже. Издание изучило документы, включая таможенные декларации, и выяснило, что китайские покупатели приобретают чипы NVIDIA через подпольный рынок.

Один из пекинских дистрибьюторов сообщил журналистам WSJ, что ежемесячно получает десятки чипов, утверждая, что всегда можно найти способ ввезти их в Китай. Другой брокер, выступающий в качестве посредника, рассказал, что использует личные контакты в официальных каналах дистрибуции и у системных интеграторов в Юго-Восточной Азии для получения чипов, намеренно опуская номера моделей в документах, чтобы избежать обнаружения.

Несмотря на строгое регулирование в рамках правила Advanced Computing Chips Rule, призванное ограничить этот поток, черный рынок в Китае продолжает процветать и развиваться.