За базовую модель с 1Tb придется заплатить около $1 000.

В то время как мир технологий с нетерпением ожидает выхода iPhone 16, спекуляции о технических характеристиках смартфона и ценах не прекращаются. Хотя почти наверняка технические характеристики линейки iPhone 16 превзойдут таковые у iPhone 15, потенциальные изменения в ценообразовании остаются неоднозначными.

Исторически сложилось так, что ценовая стратегия Apple была непоследовательной: в некоторые годы цены повышались, в другие оставались стабильными, а иногда даже снижались. Эта непредсказуемость усугубляется региональной ценовой стратегией Apple, когда на одних рынках цены могут быть изменены, а на других – нет. Разумный подход к прогнозированию цены новой модели iPhone заключается в изучении цен ее предшественников.

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Издание TechRadar предполагает, что повышение цен, если оно произойдет, не будет резким и не застанет пользователей врасплох. По оценкам аналитиков, стартовая цена базовой версии iPhone 16 будет находиться в диапазоне от $799 до $899 (70 000-80 000 рублей). Этот диапазон отражает умеренное повышение, учитывающее возможный рост производственных затрат без существенного изменения рыночной стратегии Apple.

Отмечается, что стоимость моделей с более весомым размером памяти будет, соответственно больше. Вероятно, за хранилище на 1Tb будут просить около $1 000 (88 000 рублей).