Представители НАТО комментариев на этот счёт не дали.

Украина призвала НАТО снять ограничения на использование оружия дальнего радиуса действия, утверждая, что такой шаг может существенно изменить ход конфликта. Тем временем Китай раскритиковал заявление НАТО, в котором утверждалось, что страна оказывает России серьезную военную помощь, назвав слова представителей Альянса предвзятыми и злонамеренными.

В среду на саммите в Вашингтоне члены НАТО опубликовали декларацию, в которой подтвердили свою поддержку Украине, пообещав увеличить помощь и одобрить ее путь к членству в организации, однако запрос на снятие ограничения радиуса применения оружия оставили без комментариев.

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Андрей Ермак, глава кабинета президента Украины, выразил удовлетворение заявлением саммита НАТО, но подчеркнул, что партнерам необходимо снять все ограничения на использование оружия.

Члены НАТО по-разному относятся к использованию Украиной подаренного оружия: одни разрешают наносить удары по территории, близкой к границе с РФ, другие сильно ограничивают радиус действия.

Декларация НАТО также содержала жесткие формулировки в отношении Китая, называя его ключевым сторонником конфликта и подчеркивая текущие системные вызовы европейской безопасности. В ответ Министерство иностранных дел Китая раскритиковало декларацию как предвзятую и раскольническую, обвинив ее в пропаганде менталитета холодной войны и содержании провокационных, ложных и подстрекательских материалов о Китае.