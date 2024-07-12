Ранее это было обязательным требованием.

Социальная медиаплатформа, ранее известная как Twitter, оказалась втянута в многочисленные судебные споры с тех пор, как Илон Маск взял на себя управление компанией. Одно из самых громких дел касается увольнения Маском более 6 000 сотрудников, сопровождавшегося обвинениями в невыплате выходного пособия. Вчера Маск добился судебной победы над этими сотрудниками.

Речь идет о коллективном иске, инициированном бывшей сотрудницей Twitter Кортни Макмиллиан. В иске утверждалось, что в соответствии с федеральным законом Employee Retirement Income Security Act (ERISA), план выходного пособия Twitter обязывал компанию выплачивать уволенным сотрудникам трехмесячное пособие. Истцы, получив меньше, потребовали 500 млн долларов в качестве невыплаченного выходного пособия. Однако во вторник окружной судья США Трина Томпсон из Северного округа Калифорнии отклонила коллективную жалобу по просьбе Маска.

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Судья Томпсон решила, что план выходных пособий Twitter не соответствует критериям ERISA, поскольку сотрудники были уведомлены об альтернативной схеме выплат до увольнения. Следовательно, она постановила, что к этим бывшим сотрудникам применяется программа выходных пособий, введенная после приобретения компании Маском, а не план 2019 года, на который рассчитывали истцы.

Это решение представляет собой значительную неудачу для тысяч уволенных сотрудников Twitter. Тем не менее, у них остаются возможности получить большую компенсацию в будущем. В постановлении судьи подчеркивается, что истцы могут пересмотреть свою жалобу, чтобы предъявить претензии, не относящиеся к системе ERISA.