Сборка включает примерно 3 100 модов.

The Elder Scrolls V: Skyrim, даже спустя более десяти лет после своего выхода, остается замечательной игрой. Эта неизменная привлекательность во многом объясняется самоотверженными усилиями сообщества модеров, которые на протяжении многих лет постоянно улучшали как геймплейные механики, так и визуальную составляющую игры.

В недавнем ролике автор YouTube-канала Digital Dreams продемонстрировал преобразующий потенциал ключевых модификаций. В видеоролике демонстрируются возможности Skyrim в 2024 году, дополненного ошеломляющей коллекцией из более чем 3 100 модов. Среди них – шейдер Complete RT от NiceGuy и продвинутый шейдер трассировки путей в пространстве. Эти шейдеры вводят эффекты глобального освещения, такие как Diffuse Illumination и Specular Reflection, а также ambient occlusion и реалистичные отражения, что значительно улучшает визуальные впечатления от геймплея.

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Пока Bethesda сосредоточена на разработке шестой части серии, перспектива создания полноценного ремейка Skyrim с использованием самых современных технологий кажется маловероятной. Тем не менее, в игру уже были внесены существенные улучшения.