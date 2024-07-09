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Kachka
Два пистолета Наполеона с эксклюзивным орнаментом были проданы почти за два миллиона долларов
Их вывоз из Франции на данный момент запрещен.

Два кремневых пистолета Госсарда, некогда принадлежавшие французскому императору Наполеону Бонапарту, проданы на аукционе за €1,69 млн ($1,83 млн).

Торги состоялись в воскресенье во французском аукционном доме Osenat, расположенном в Фонтенбло под Парижем. Первоначально пистолеты оценивались в €1,2-1,5 млн ($1,3-1,63 млн).

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По словам аукциониста, пистолеты были подарены доверенному лицу Наполеона и его оруженосцу Арману де Коленкуру вскоре после попытки самоубийства, предпринятой Наполеоном в апреле 1814 года.

Этот период был отмечен напряженными конфликтами: Наполеон участвовал в многочисленных сражениях с коалицией европейских государств, ответивших на его вторжение в Россию. Несмотря на несколько побед, 31 марта 1814 года Наполеон увидел, как Париж пал перед союзными войсками.

В дни, предшествовавшие его попытке самоубийства, Кауленкур отметил, что Наполеон долго размышлял о смысле жизни. "Наполеон несколько дней говорил о том, как покончить с собой", – сказал Коленкур, как сообщает Osenat. 

"В это время император часто осматривал свои пистолеты, вынимая пули из патронов".

В конце концов Наполеон предпринял попытку самоубийства с помощью яда после подписания договора в Фонтенбло. Хотя он выжил, он отрекся от престола и был сослан на Эльбу, остров у побережья Италии.

Пистолеты продавались в ореховой коробке Burr с инкрустацией из черного дерева. Крышка коробки выложена зеленым бархатом с вышитой буквой "N", окруженной цветочным орнаментом. И на коробке, и на пистолетах изображен шифр Наполеона.

В ноябре прошлого года компания Osenat попала в заголовки газет, продав одну из культовых черных шляп Наполеона за рекордные €1,932 млн ($2,1 млн).

За неделю до аукциона французское правительство объявило пистолеты национальным достоянием, запретив их вывоз из Франции.

"Эти пистолеты символизируют падение, конец и отречение французского императора", – заявил аукционист Жан-Пьер Осенат в видеоролике, опубликованном аукционным домом.

#оружие #франция #пистолеты #наполеон бонапарт #наполеон
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