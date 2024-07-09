Их вывоз из Франции на данный момент запрещен.

Два кремневых пистолета Госсарда, некогда принадлежавшие французскому императору Наполеону Бонапарту, проданы на аукционе за €1,69 млн ($1,83 млн).

Торги состоялись в воскресенье во французском аукционном доме Osenat, расположенном в Фонтенбло под Парижем. Первоначально пистолеты оценивались в €1,2-1,5 млн ($1,3-1,63 млн).

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По словам аукциониста, пистолеты были подарены доверенному лицу Наполеона и его оруженосцу Арману де Коленкуру вскоре после попытки самоубийства, предпринятой Наполеоном в апреле 1814 года.

Этот период был отмечен напряженными конфликтами: Наполеон участвовал в многочисленных сражениях с коалицией европейских государств, ответивших на его вторжение в Россию. Несмотря на несколько побед, 31 марта 1814 года Наполеон увидел, как Париж пал перед союзными войсками.

В дни, предшествовавшие его попытке самоубийства, Кауленкур отметил, что Наполеон долго размышлял о смысле жизни. "Наполеон несколько дней говорил о том, как покончить с собой", – сказал Коленкур, как сообщает Osenat.

"В это время император часто осматривал свои пистолеты, вынимая пули из патронов".

В конце концов Наполеон предпринял попытку самоубийства с помощью яда после подписания договора в Фонтенбло. Хотя он выжил, он отрекся от престола и был сослан на Эльбу, остров у побережья Италии.

Пистолеты продавались в ореховой коробке Burr с инкрустацией из черного дерева. Крышка коробки выложена зеленым бархатом с вышитой буквой "N", окруженной цветочным орнаментом. И на коробке, и на пистолетах изображен шифр Наполеона.

В ноябре прошлого года компания Osenat попала в заголовки газет, продав одну из культовых черных шляп Наполеона за рекордные €1,932 млн ($2,1 млн).

За неделю до аукциона французское правительство объявило пистолеты национальным достоянием, запретив их вывоз из Франции.

"Эти пистолеты символизируют падение, конец и отречение французского императора", – заявил аукционист Жан-Пьер Осенат в видеоролике, опубликованном аукционным домом.