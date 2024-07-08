Особенно популярны мобильные версии.

2024 год был весьма насыщен событиями для ПК-геймеров. Сначала мы стали свидетелями появления на ПК таких бывших эксклюзивов Sony, как Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima. На фоне этих игровых релизов последний июньский обзор аппаратного обеспечения Steam выявил лидера на рынке видеокарт.

Графический ускоритель для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4060 продемонстрировал значительный рост, увеличив свою долю рынка на 0,74% (до 3,58%). Благодаря этому впечатляющему приросту он стал третьим по популярности GPU в Steam, уступая только RTX 3060 и GTX 1650.

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Параллельно с этим, десктопная RTX 4060 продемонстрировала рост, увеличив свою долю рынка на 0,20% (до 3,02%). RTX 4070 Super последовала её примеру, поднявшись до 0,77% рынка. Неожиданным появлением в этом списке стала AMD Radeon RX 6750 GRE 12Gb, которая также набрала 0,20%, отметив свое общее присутствие на платформе.

В десятку самых популярных видеокарт Steam теперь входят шесть чипов класса NVIDIA RTX **60. Это RTX 3060, RTX 4060 Laptop, RTX 3060 Ti, RTX 2060, RTX 3060 Laptop и RTX 3070, а также GTX 1060. Примечательно, что в этом списке отсутствуют видеокарты Radeon, а самыми популярными предложениями AMD являются интегрированные GPU.

Что касается дискретных GPU, то Radeon RX 580, выпущенная в апреле 2017 года, сохраняет статус самой популярной видеокарты AMD, хотя ее доля на рынке постепенно снижается и уже составляет 0,81%. Radeon RX 6600 занимает второе место с долей в 0,75% по состоянию на конец июня.

Меняющийся ландшафт популярности GPU в Steam подчеркивает продолжающееся доминирование предложений NVIDIA и лишь минимальное присутствие серии Radeon от AMD.