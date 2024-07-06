Он настаивал на преемственности руководства.

Сегодня акции NVIDIA пережили волатильность после необычного снижения оценки. На фоне этого информация от бывшего сотрудника AMD пролила свет на поворотный момент в истории мира технологий, когда AMD рассматривала возможность приобретения NVIDIA в начале 2000-х годов, в то время как процессоры еще доминировали в технологическом ландшафте.

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Тогда AMD и Intel ожесточенно конкурировали за первенство в области CPU, а AMD под руководством CEO Гектора Руиса рассматривала перспективы на будущее, приобретая гиганта GPU ATI. В то же время NVIDIA под руководством генерального директора Дженсена Хуанга сделала ставку на вычисления на GPU, проложив путь к своему нынешнему доминированию на рынке.

Размышляя об этой эпохе, бывший сотрудник AMD Хемант Мохапатра отметил стратегические ошибки AMD, включая задержки с выпуском конкурентоспособных двухъядерных процессоров. Intel воспользовалась этим пробелом с помощью эффективного маркетинга и укрепила свои позиции на рынке, прежде чем AMD смогла наверстать упущенное. Несмотря на последующие усилия AMD в области четырехъядерных инноваций, ранний выход Intel на рынок остался решающим преимуществом.

Мохапатра также рассказал о том, что AMD упустила возможность приобрести NVIDIA, отчасти из-за того, что Хуанг настаивал на преемственности руководства в объединенной компании, а AMD данную идею категорически отрицала.

Оглядываясь назад, можно сказать, что в то время как AMD предпочла ATI, NVIDIA под дальновидным руководством Хуанга стала доминирующей силой, особенно в отраслях, основанных на искусственном интеллекте.

В конечном счете, превращение NVIDIA в мощную компанию, превосходящую по совокупной стоимости AMD и Intel сегодня, подчеркивает долгосрочное влияние стратегических решений, принятых в годы становления технологической индустрии.