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Kachka
AMD хотела купить NVIDIA в начале 2000-х, но Дженсен Хуанг отказался покидать пост руководителя
Он настаивал на преемственности руководства.

Сегодня акции NVIDIA пережили волатильность после необычного снижения оценки. На фоне этого информация от бывшего сотрудника AMD пролила свет на поворотный момент в истории мира технологий, когда AMD рассматривала возможность приобретения NVIDIA в начале 2000-х годов, в то время как процессоры еще доминировали в технологическом ландшафте.

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Тогда AMD и Intel ожесточенно конкурировали за первенство в области CPU, а AMD под руководством CEO Гектора Руиса рассматривала перспективы на будущее, приобретая гиганта GPU ATI. В то же время NVIDIA под руководством генерального директора Дженсена Хуанга сделала ставку на вычисления на GPU, проложив путь к своему нынешнему доминированию на рынке.

Размышляя об этой эпохе, бывший сотрудник AMD Хемант Мохапатра отметил стратегические ошибки AMD, включая задержки с выпуском конкурентоспособных двухъядерных процессоров. Intel воспользовалась этим пробелом с помощью эффективного маркетинга и укрепила свои позиции на рынке, прежде чем AMD смогла наверстать упущенное. Несмотря на последующие усилия AMD в области четырехъядерных инноваций, ранний выход Intel на рынок остался решающим преимуществом.

Мохапатра также рассказал о том, что AMD упустила возможность приобрести NVIDIA, отчасти из-за того, что Хуанг настаивал на преемственности руководства в объединенной компании, а AMD данную идею категорически отрицала.

Оглядываясь назад, можно сказать, что в то время как AMD предпочла ATI, NVIDIA под дальновидным руководством Хуанга стала доминирующей силой, особенно в отраслях, основанных на искусственном интеллекте.

В конечном счете, превращение NVIDIA в мощную компанию, превосходящую по совокупной стоимости AMD и Intel сегодня, подчеркивает долгосрочное влияние стратегических решений, принятых в годы становления технологической индустрии.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #процессоры #искусственный интеллект #дженсен хуанг
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