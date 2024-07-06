Их производительность будет лучше на 20% по сравнению с нынешними картами.

Как сообщалось сегодня утром, AMD собирается выпустить видеокарты нового поколения RDNA4 Radeon RX 8000, основанные на чипах Navi 48 и Navi 44, в первой половине 2025 года.

Прошло время с тех пор, как мы видели значительные инсайды от подразделения AMD Radeon, но, похоже, компания не собирается останавливаться на достигнутом в разработке архитектуры до начала 2025 года, когда ожидается дебют серии RDNA4. По данным @Kepler_L2, AMD планирует выпуск ускорителей следующего поколения в 2025 году, в их число войдут чипы Navi 48 и Navi 44.

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Инсайдер предполагает, что AMD планирует представить свои основные графические процессоры Navi 48 на выставке CES 2025, ориентируясь на запуск в первом квартале, в то время как карты начального уровня, имеющие в своей структуре Navi 44, должны выйти во втором квартале. Ожидается, что топовые чипы Radeon RX 8000 получат производительность на уровне нынешних Navi 31, в то время как Navi 44 призваны заменить серию Navi 33, которая изначально использовалась в картах серии RX 7600.

Эти два графических процессора – единственные, которые получат новые исправления, поскольку AMD решила отказаться от видеокарт Navi 4X/4C флагманского сегмента ради более доступных устройств.

Ожидается, что цена на данные GPU будет значительно ниже, чем на топовые видеокарты семейства RDNA3, и они смогут предложить производительность Navi 31 серии Radeon RX 7900 по цене около 500 долларов или даже меньше. По слухам, графический процессор Navi 44, относящийся к бюджетному уровню, будет оснащен 8 ГБ памяти и обеспечит производительность, сравнимую с Navi 32.