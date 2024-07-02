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Kachka
Новая память GDDR7 в RTX 5000 предоставит на 30% больше кадров в играх, чем GDDR6
Конкретные данные бенчмарков не раскрываются.

Компания Micron объявила о значительном усовершенствовании технологии графической памяти, представив новое поколение под названием GDDR7, обещающее геймерам 30%-й прирост производительности. Это открытие, о котором впервые сообщил пользователь Harukaze5719 в X, подчеркивает, что новый стандарт GDDR7 обеспечит значительное увеличение количества кадров в секунду по сравнению с его предшественником GDDR6 (как стандартным, так и G6X), что повлияет на игры.

Компания уточняет, что это улучшение будет заметно в грядущих модулях GDDR7 с пропускной способностью 32 Гбит/с. Хотя Micron не раскрывает результаты в конкретных бенчмарках, заявление говорит о заметном скачке производительности, обусловленном в первую очередь усовершенствованием памяти.

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Утверждение Micron подтверждается тем фактом, что новая память GDDR7 имеет на 60% большую пропускную способность по сравнению с GDDR6, а также на 50% более высокую энергоэффективность. Кроме того, время отклика сократилось на 20%, что особенно полезно для таких требовательных задач, как машинное обучение.

#видеокарты #micron #память #gddr6 #gddr7 #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5090 #rtx 5080
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