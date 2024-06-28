Всё это делается ради эксперимента по колонизации Луны.

Наборы Lego на тему астрономии пользуются популярностью, но последнее сотрудничество датской компании по производству игрушек и Европейского космического агентства выводит это увлечение на новый уровень. Они создали кирпичики Lego из настоящей метеоритной пыли, подарив покупателям частичку космоса. Эти уникальные детали будут выставлены в нескольких магазинах Lego, в том числе в известном филиале на 5-й авеню в Манхэттене, до 20 сентября.

Данная инициатива – не просто игривая новинка. Идея заключается в том, чтобы продемонстрировать, как лунный реголит – слой горных пород и минеральных отложений на поверхности Луны – может быть использован для строительства лунных сооружений. Транспортировка строительных материалов с Земли на Луну, как известно, является энергоемкой и дорогостоящей.

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Лунный реголит давно считается необходимым для строительства внеземных колоний. Его много, и он может быть превращен в пригодные для использования строительные материалы различными методами. Концепция эта не нова: человечество тысячелетиями создавало сооружения из земли, грунта и песка.

Однако на Земле не хватает лунного реголита для экспериментов. Чтобы решить эту проблему, ученые воспроизвели материал, измельчив древний метеорит. Полученная пыль была использована для 3D-печати деталей Lego, в результате чего получились лунные кирпичи. Они функционируют так же, как и обычные детали Lego, но окрашены в космический серый цвет, что подчеркивает их внеземное происхождение.