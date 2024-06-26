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Kachka
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
Как отмечает пациент, у него буквально появился аимбот.

В начале этого года Ноланд Арбо стал первым пациентом, которому был имплантирован мозговой компьютерный чип от Neuralink, новаторского стартапа Илона Маска.

29-летний парень, потерявший контроль над своими конечностями после несчастного случая при нырянии восемь лет назад, недавно вновь обрел способность перемещать курсор исключительно с помощью своего разума. Этот подвиг он совершил благодаря устройству размером с монетную батарейку, встроенному в его череп и мозг.

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Хотя технология не лишена рисков, ее потенциал существенно повлиять на жизнь таких людей, как Арбо, огромен. Она предлагает новые возможности для обогащенной и независимой жизни.

В недавнем выступлении на шоу Joe Rogan Experience – что вполне уместно, учитывая частые визиты Маска на шоу, – Арбо рассказал о неожиданном преимуществе модернизации: улучшенных игровых навыках.

"У меня в голове, по сути, аимбот", – сказал он, имея в виду читы, которые автоматически фиксируются на противниках в видеоиграх, наделяя игроков сверхчеловеческими рефлексами. 

"Возможно, для таких, как я, будут созданы отдельные лиги, потому что это просто несправедливо".

"Мой прицел стал на 100% точным и более быстрым", – объяснил Арбо.

"Иногда он настолько хорош, что двигается еще до того, как я подумаю, что надо двигаться. Если вы думаете о том, чтобы пошевелить рукой, сигнал, по сути, уже посылается до того, как вы пошевелите рукой".

Хотя такие игры, как Call of Duty, остаются слишком недоступными для Neuralink на данный момент, Арбо успешно играет в Civilization VI и Mario Kart.

"В ближайшие несколько лет, думаю, я смогу играть во все, во что играют другие".

#игры #илон маск #чипы #neuralink #мозговые импланты #мозговые имплантаты
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Первый пациент Neuralink сообщил, что благодаря чипу играть стало легче, так как у него есть аимбот
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