Лететь коммерческим рейсом ему запретили.

Вчера Джулиан Ассанж официально признал себя виновным в нарушении Закона о шпионаже в здании федерального суда на Сайпане, столице Северных Марианских островов. Основатель печально известного издания WikiLeaks, освобожденный из тюрьмы 24 июня после заключения соглашения с правительством США о признании своей вины, быстро сел на самолет в аэропорту Станстед и отправился на Сайпан. Хотя соглашение потребовало от Ассанжа признать себя виновным в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, связанной с национальной обороной США, в суде он всё равно защищал свои действия и пытался доказать невиновность.

В свою защиту, как сообщает The Washington Post, Ассанж как журналист заявил о защите Первой поправки Конституции.

реклама "Работая журналистом, я побуждал свой источник предоставить информацию, которая, как утверждалось, была засекречена, чтобы после опубликовать ее. Я считаю, что Первая поправка защищает эти действия".

Кроме того, по его словам, Первая поправка и Закон о шпионаже противоречат друг другу, но при этом журналист признал, что в сложившихся обстоятельствах выиграть такое дело будет непросто.

Однако адвокат, представляющий правительство США, обвинил Ассанжа в том, что он подстрекал лиц с высокими допусками к секретным военным сведениям, тем самым создавая угрозу национальной безопасности. Под руководством Ассанжа WikiLeaks опубликовала множество секретных документов, связанных с войнами в Афганистане и Ираке.

Прения в зале суда растянулись на весь срок тюремного заключения Ассанжа. После примерно трехчасового разбирательства главный судья Рамона В. Манглона пришла к выводу, что Ассанж больше не будет находиться под стражей в США, но должен немедленно покинуть Северные Марианские острова. По словам его жены Стеллы Ассанж, тот же частный самолет, который доставил его из Лондона на Сайпан, перевез его обратно в Канберру (Австралия), поскольку ему не разрешили летать коммерческим рейсом.