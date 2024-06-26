На этот раз подвёл стеклоочиститель.

Tesla Cybertruck подвергся очередному отзыву, о чем сообщает The Verge. Компания объявил отзыв, затрагивающий почти 12 000 владельцев этого автомобиля.

Сообщается, что Tesla отзывает 11 688 кибертраков из-за дефекта стеклоочистителя, который может сильно ухудшить видимость во время движения. Кроме того, 11 383 электрических пикапов отзываются из-за того, что обшивка сидений может отсоединиться, создавая потенциальную опасность для других водителей. По данным Quartz, Tesla заявила, что ей пока не известно о каких-либо травмах или смертельных случаях, связанных с этими проблемами.

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В уведомлении NHTSA об отзыве автомобиля с проблемой стеклоочистителя указано, что Tesla заменит его, когда автомобиль будет доставлен в сервис. Что касается отклеившейся обшивки, то компания планирует применить чувствительную к давлению ленту, если это необходимо. Оба варианта будут предоставлены владельцам бесплатно.

Нынешний отзыв следует за аналогичным событием в начале этого года, который касался неисправной педали акселератора, которая могла застрять во время использования, что затронуло почти 4 000 автомобилей.

Определить процент продаж, затронутых этими отзывами, довольно сложно, но он может охватывать почти все автомобили. В апреле, когда возникла проблема с педалью акселератора, Tesla сообщила, что к этому моменту было произведено и продано 3 878 автомобилей. Хотя компания не опубликовала обновленные данные о продажах, последние отзывы касаются почти 12 000 автомобилей.

С момента выпуска Cybertruck столкнулся с проблемами, хотя многие из них не стали поводом для переживаний со стороны покупателей.