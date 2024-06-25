Об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности США.

Министерство внутренней безопасности США изменило свои стратегические приоритеты, сделав основной упор на противодействие кибернетическим и другим угрозам, исходящим из Китайской Народной Республики до 2025 года.

Официальные представители министерства сообщают, что Китай активизировал свое кибернетическое наступление на инфраструктуру США, в частности, на конечные точки, имеющие доступ к интернету, на объектах водоснабжения.

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Кроме того, министерство стремится снизить зависимость от спутниковой связи, уменьшить риски, связанные с искусственным интеллектом, устранить уязвимости в цепочках поставок и повысить устойчивость критической инфраструктуры к последствиям изменения климата.

Министр Алехандро Майоркас подчеркнул важность защиты различных секторов, таких как банковское дело, электрические сети, здравоохранение и системы водоснабжения, отметив их жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности, экономической стабильности и общественного благосостояния.

Помимо проблем национальной безопасности, официальные лица внимательно следят за деятельностью Китая, влияющей на финансовые рынки, промышленность и акты традиционного шпионажа, включая кражу интеллектуальной собственности. Повышенная напряженность в отношении Тайваня подстегнула усилия США по диверсификации производства полупроводников в сторону, делая упор на отечественные возможности в рамках таких инициатив, как закон CHIPS.