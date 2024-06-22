После этого предложения переговоры не велись.

Компания TikTok сообщила, что в 2022 году она предложила правительству США т.н. функцию "kill switch" в рамках стратегии по решению проблем защиты данных и национальной безопасности. Это предложение было сделано, чтобы избежать потенциальной блокировки в Соединенных Штатах.

"kill switch" позволил бы правительству США в любое время отключить платформу по своему усмотрению, если бы были нарушены определенные условия. Эти условия были частью проекта "Соглашения о национальной безопасности", представленного TikTok в августе 2022 года. Соглашение включало в себя такие условия, как достаточное финансирование подразделений по защите данных и обеспечение того, чтобы ByteDance, материнская компания TikTok, не имела доступа к данным американских пользователей.

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Несмотря на эти меры, TikTok утверждает, что американские чиновники прекратили переговоры после этого предложения. В переписке с Министерством юстиции США юридические представители TikTok утверждают, что правительство проигнорировало просьбы о проведении дальнейших обсуждений и не ответило на приглашение проинспектировать Центр компании в Мэриленде.

Данное заявление появилось в тот момент, когда TikTok и ByteDance готовятся к судебному разбирательству против законодательства, требующего продажи американских активов приложения или запрета на его использование по всей стране.

В ближайшие месяцы ожидается обострение судебного спора о будущем TikTok в США. В сентябре Апелляционный суд США по округу Колумбия проведет устные слушания по искам.

Опасения по поводу TikTok в основном связаны с тем, что приложение может передавать данные 170 миллионов американских пользователей китайскому правительству, однако TikTok последовательно опровергает эти обвинения.