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Kachka
Для создания настоящих уличных диалогов в GTA: San Andreas Rockstar нанимала членов реальных банд
Они, соответственно, правили выражения сценаристов по своему манеру.

Стремление Rockstar Games к аутентичности в своих захватывающих играх получило неожиданный поворот во время разработки Grand Theft Auto: San Andreas. Лазлоу Джонс, ключевой разработчик в студии на то время, рассказал, что для переписывания диалогов в игре были привлечены настоящие члены банд, чтобы обеспечить подлинное представление о событиях.

До того как покинуть Rockstar Games и присоединиться к соучредителю Дэну Хаузеру в новом предприятии, Лазлоу Джонс оказал значительное влияние на криминальную серию. Известный своим сатирическим голосом на различных внутриигровых радиостанциях GTA, Лазлоу также участвовал в качестве сценариста и режиссера звукозаписи в нескольких играх GTA и Red Dead Redemption 2. Его роль часто выходила за рамки традиционных условий разработки игр.

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В откровенном интервью Kinda Funny Games Лазлоу рассказал, что команда разработчиков много путешествовала, чтобы передать аутентичные акценты и языки. Для Red Dead Redemption 2 это были поездки в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, для работы с коренными американцами и в Новый Орлеан для сотрудничества с носителями креольского языка. Лазлоу подчеркнул, что эти акценты просто невозможно передать с помощью актеров из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Отмечается, что стремление к аутентичности началось еще во время разработки San Andreas 2004 года. Rockstar Games тогда якобы наняла настоящих членов банды для озвучки. Лазлоу вспоминал, как показывал им сценарии и получал отзывы вроде: "Мы бы не сказали этого, мы бы сказали вот это". В итоге он призвал их говорить своими выражениями, наполнив игру настоящими уличными диалогами.

"Одна из вещей, которой я действительно горжусь, - это аутентичность, которой мы добиваемся", – заметил Лазлоу.

Хотя Лазлоу Джонс и ведущий сценарист Дэн Хаузер больше не работают в Rockstar Games, студия продолжает работу над долгожданной GTA 6. Игра выйдет в следующем году и обещает изобразить Флориду в духе пресловутого хаоса, царящего в штате.

#игры #rockstar games #rockstar #gta: san andreas
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