Их уже тестируют специалисты разных видов спорта.

В 1980-х годах Марти Макфлай из фильма "Назад в будущее" перенесся в 2015 год и надел пару самозастегивающихся кроссовок Nike. Теперь, в 2024 году, последняя инновация Nike в обуви выходит за рамки простого самозатягивания.

Nike сотрудничает с компанией Hyperice, известной своими высококлассными массажерами, чтобы разработать обувь с высокими берцами, которая обеспечивает массаж стоп спортсменов, используя тепло и динамическую воздушную компрессию.

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В обуви используются двойные воздушные пузыри Normatec – наполненные воздухом карманы, связанные с нагревательными элементами, которые питаются от батарей, встроенных в стельки. Эти компоненты предназначены для подачи тепла в мышцы и ткани стопы и лодыжки, чтобы ускорить восстановление ног носителя.

По словам Hyperice, спортсмены, тестировавшие обувь, отметили, что после ее ношения их стопы и лодыжки чувствовали себя свободнее и легче, создавая ощущение, что они завершили разминку перед тем, как приступить к своим обычным занятиям.

Данную обувь уже тестируют известные спортсмены, среди которых бегун на длинные дистанции Элиуд Кипчоге, футболист Ада Хегерберг, баскетболист Леброн Джеймс и гольфист Том Ким.

Для коммерческого приобретения эти инновационные кроссовки еще не доступны.