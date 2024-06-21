Стоимость гибрида Tourbillon пока что не назвали.

Только что Bugatti представила свой последний автомобильный шедевр, черпая вдохновение из сферы премиальных наручных часов. Этот автомобиль с легкостью развивает скорость до 280 миль в час и может похвастаться целым рядом механических функций, о которых многие автопроизводители могли бы только мечтать.

Новая модель, пришедшая на смену 300-мильному Chiron, получила меткое название Tourbillon. Этим термином обозначается сложный механизм, используемый в элитных механических часах и предназначенный для противодействия силе тяжести для точного отсчета времени.

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Название Tourbillon вполне уместно, поскольку последнее творение Bugatti подчеркивает великолепно выполненные, открытые механические компоненты, видимые во всем автомобиле. Особенно заметно внимание к деталям.

Однако прежде чем углубиться в эстетику и механику автомобиля, нужно рассмотреть его некоторые ключевые технические характеристики: Tourbillon оснащен 8,3-литровым двигателем V16 с естественной тягой, разработанным компанией Cosworth. Эта мощность передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Мощность двигателя составляет более 1 000 л.с.

Bugatti пока сдержанно говорит о конечной максимальной скорости автомобиля, предварительно установив предел в 445 км/ч. Тем не менее, показатели Tourbillon впечатляют: он разгоняется с 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды, опережая Chiron на 2,4 секунды, и достигает 300 км/ч менее чем за десять секунд.