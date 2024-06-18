Там проводятся военное-морские учения.

Сегодня реальный сценарий 2024 года повторяет исторические события фильма фильм 1960-х годов под названием "Русские идут, русские идут", в котором с юмором изображалась напряженность времен холодной войны между США и СССР. В среду четыре российских корабля, включая подводную лодку, прибыли на Кубу и теперь находятся всего в 200 милях от побережья Флориды. Эта ситуация вызывает у официальных лиц в США вопросы о безопасности и характере проводимых совместных военно-морских учений.

Эти внушительные корабли вошли в Гаванскую бухту, приветствуемые салютом из 21 пушки кубинцами. В состав флота входят фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир. Их прибытие было встречено аплодисментами многочисленных кубинцев, собравшихся, чтобы запечатлеть знаменательное событие. Корабли примут участие в совместных военно-морских учениях с Кубой, укрепляя давний союз между двумя странами.

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Подводная лодка "Казань" – атомная подлодка класса "Ясень", оснащенная крылатыми ракетами. Обычно она вооружена гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Однако, по данным российского государственного информационного агентства Тасс, неизвестно, находятся ли эти ракеты на борту в данный момент. Официальные лица США и Кубы заявили, что ни на одном из кораблей нет ядерного оружия.

США официально не обсуждали этот вопрос с руководством РФ. Советник по национальной безопасности Джек Салливан, выступая перед журналистами в среду, заверил, что США внимательно следят за ситуацией, и нет никаких доказательств передачи ракет Кубе.