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Kachka
Военные Северной Кореи второй раз за месяц попытались перейти границу Южной Кореи
Сообщается, что второй раз мог быть непреднамеренным.

Северокорейские военные ненадолго пересекли демилитаризованную зону во вторник, как сообщила Южная Корея, незадолго до редкого государственного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Солдаты отступили после того, как южнокорейские войска сделали предупредительные выстрелы, при этом Сеул утверждает, что нарушение границы было непреднамеренным.

Южная Корея считает, что северокорейские войска непреднамеренно пересекли границу во время укрепления своей стороны, что стало вторым подобным инцидентом за последнюю неделю. Сама демилитаризованная зона не имеет ограждения, а указатели заслонены густой растительностью. "Двадцать-тридцать солдат продвинулись примерно на 20 метров за военно-демаркационную линию в демилитаризованную зону", – заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

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Это произошло после предыдущего инцидента 9 июня, когда северокорейские солдаты пересекли границу Южной Кореи, вооружившись кирками и прочими инструментами. Они отступили в ответ на предупреждения южнокорейских громкоговорителей и предупредительные выстрелы. В ОСК подчеркнули, что с апреля Северная Корея направила значительное количество войск в демилитаризованную зону для расчистки растительности и строительства укреплений.

ДМЗ между двумя Кореями остается одной из самых укрепленных зон в мире, реликвией времен холодной войны, протянувшейся на 258 км. Аналитические издания сообщают, что в 2023 году из Северной Кореи в Южную бежали 196 человек, но почти никто из них не пересек сильно укрепленную границу, вместо этого они выбрали маршруты через Китай.

#южная корея #северная корея #северная
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