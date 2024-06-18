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Kachka
Против NVIDIA выдвинут иск за ложные отчеты во время бума майнинга
Предполагается, что компания намеренно завышала доходы от игровой сферы.

Верховный суд США готов рассмотреть важное дело, связанное с компанией NVIDIA, в котором она обвиняется в введении инвесторов в заблуждение относительно своей деятельности во время бума криптовалютного майнинга.

В 2019 году группа инвесторов подала коллективный иск против NVIDIA, обвинив компанию в недооценке роли криптомайнинга в росте ее доходов. Во время пика спроса на GPU NVIDIA объясняла рост продаж в первую очередь игровым сектором. Однако эта версия упустила из виду существенное влияние криптодобычи на поставки GPU, что вызвало серьезное беспокойство среди потребителей и, что особенно важно, среди инвесторов, которые посчитали, что заявления компании ввели их в заблуждение.

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Суть иска, возглавляемого стокгольмской компанией по управлению инвестициями E. Ohman J:or Fonder AB, заключается в утверждении, что отчеты о доходах NVIDIA были ложными, что привело к завышению цен на акции и последующим финансовым потерям инвесторов. Они требуют возмещения неустановленных убытков за эти предполагаемые действия.

По сообщениям Reuters, Верховный суд США согласился рассмотреть дело NVIDIA, что может привести к разрешению давнего судебного спора. Иск, первоначально отклоненный окружным судом США в 2021 году, был возобновлен в августе 2023 года 9-м окружным апелляционным судом США. Это возобновление подчеркивает продолжающиеся споры вокруг финансовых раскрытий NVIDIA за тот период.

NVIDIA, которая сейчас по рыночной капитализации соперничает с Apple и Microsoft, оказалась под "юридическим микроскопом", разбираясь с этими обвинениями. Нынешняя известность компании, вызванная революцией в области искусственного интеллекта, подчеркивает потенциальное влияние иска на ее репутацию. Если суд признает обоснованность претензий инвесторов, последствия могут быть значительными и бросить тень на недавние достижения компании на рынке.

#nvidia #игры #майнинг #криптовалюты
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Nvidia&Intel Hater
20:30
да суть не в том,суть в том что там науерачили 5 мм толщиной его слой и люди на жм пересаживают .амд в таком маструбаторстве не нужается.процы интел горячее кривое гавно
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:30
Тебе только в жопах и разбираться. Ты вероятно на 3600 сидишь?
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:29
да да да ,ток в профильной ветке все их скальпируют ибо керогазы эпичные с темпой под сто .ты гомогей сраный иди петушков своих лечи синежопых
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:29
Припой))) Там потребление больше 450 ватт. Какой там припой? Из озота если только.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:28
у меня так же от asrock плата .так что мимо .и стоила 14 по осени
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:28
Скалтпируют))) 14900 если только, который покупали единицы. 14700 не нуждается ни в каком скальпировании.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:27
Зайди на Ozon и посмотри z690 taichi.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:27
а вот хера отсоси -не ваши ли скальпируют ибо даже в припой не смогла говноинтуль сраная
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:26
Так 200 ватт Интел охладит и se 224 башня. А 200 ватт Амуде расплавят комп. Вот и вся суть.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
ev_ruso
20:26
Ну тут мы не знаем, тяга к анимешно маленьким девочкам, слово педо на ум приходит
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