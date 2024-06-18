Предполагается, что компания намеренно завышала доходы от игровой сферы.

Верховный суд США готов рассмотреть важное дело, связанное с компанией NVIDIA, в котором она обвиняется в введении инвесторов в заблуждение относительно своей деятельности во время бума криптовалютного майнинга.

В 2019 году группа инвесторов подала коллективный иск против NVIDIA, обвинив компанию в недооценке роли криптомайнинга в росте ее доходов. Во время пика спроса на GPU NVIDIA объясняла рост продаж в первую очередь игровым сектором. Однако эта версия упустила из виду существенное влияние криптодобычи на поставки GPU, что вызвало серьезное беспокойство среди потребителей и, что особенно важно, среди инвесторов, которые посчитали, что заявления компании ввели их в заблуждение.

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Суть иска, возглавляемого стокгольмской компанией по управлению инвестициями E. Ohman J:or Fonder AB, заключается в утверждении, что отчеты о доходах NVIDIA были ложными, что привело к завышению цен на акции и последующим финансовым потерям инвесторов. Они требуют возмещения неустановленных убытков за эти предполагаемые действия.

По сообщениям Reuters, Верховный суд США согласился рассмотреть дело NVIDIA, что может привести к разрешению давнего судебного спора. Иск, первоначально отклоненный окружным судом США в 2021 году, был возобновлен в августе 2023 года 9-м окружным апелляционным судом США. Это возобновление подчеркивает продолжающиеся споры вокруг финансовых раскрытий NVIDIA за тот период.

NVIDIA, которая сейчас по рыночной капитализации соперничает с Apple и Microsoft, оказалась под "юридическим микроскопом", разбираясь с этими обвинениями. Нынешняя известность компании, вызванная революцией в области искусственного интеллекта, подчеркивает потенциальное влияние иска на ее репутацию. Если суд признает обоснованность претензий инвесторов, последствия могут быть значительными и бросить тень на недавние достижения компании на рынке.