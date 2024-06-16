Самые редкие награды стоят до 1 400 долларов.

Те, кто регулярно просматривает чарты Steam в поисках свежих и интригующих игр, возможно, обратили внимание на появление необычного тайтла под названием "Banana". Удивительно, но этот простой кликер взлетел на третью строчку по популярности, набрав более 400 000 одновременных игроков. Возникает интригующий вопрос: что же привлекает такое количество игроков в игру, суть которой заключается в постоянном нажатии на статичное изображение банана?

Привлекательность заключается в возможности получения денежной прибыли. Несмотря на свою минималистичную природу, которая заключается в повторном нажатии на банан, игра даёт возможность получить наклейку с бананом в свой инвентарь Steam. Эти наклейки отличаются по дизайну: от инкрустированных серебром до различной графики.

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В инвентаре эти наклейки банана можно обменять на торговой площадке Steam. Большинство из них продаются за скромные суммы, в среднем около 0,02 доллара, но редкие варианты могут стоить до 1 400 долларов.



