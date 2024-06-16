Даже если персонажи находятся на разных частях карты.

Утечка геймплейных кадров из GTA VI покорила фанатов, продемонстрировав поразительное время загрузки игры, и теперь понятно, почему ажиотаж вокруг новой части так высок.

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GTA VI была официально объявлена в разработке в феврале 2022 года, а ее презентация состоялась в конце прошлого года. Недавно было подтверждено, что игра по-прежнему находится на пути к ожидаемой дате выхода в 2025 году.

Многие знают, что утечки значительной части GTA VI происходили задолго до того, как Rockstar Games представила официальный контент, и преданные фанаты постоянно анализировали эту информацию.

Заметным нововведением GTA VI по сравнению с ее предшественницей, GTA V, стало время загрузки, особенно во время переходов между двумя главными героями: Джейсоном и Люсией.

Известно, что консоли нового поколения могут похвастать впечатляющими возможностями загрузки различных сцен, но просочившийся в сеть ролик, который уже был удален, наглядно это демонстрирует. На кадрах показаны два главных героя в мотеле, и переключение с Люсии на Джейсона происходит мгновенно где бы они не находились, что значительно лучше, чем аналогичный процесс в GTA V.