Один из делегатов сказал, что таких проблем с концентрацией у президента США он ещё не видел.

Во время саммита G7 в Италии на этой неделе президент США Джо Байден проявил признаки потери концентрации, а один из дипломатов назвал его состояние "худшим из всех, которые он когда-либо видел". Один из делегатов, не являющийся членом американской делегации, рассказал в пятницу газете The Sun, что публичные промахи 81-летнего президента в первый день были "постыдными".

Байден присоединился к лидерам самых богатых демократических стран мира, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, чтобы обсудить приоритеты в области экономики и безопасности. Однако его необычные действия омрачили дискуссии. В частности, в четверг Байден неловко отсалютовал Мелони при приветствии, а во время демонстрации прыжков с парашютом потерял концентрацию настолько, что Мелони пришлось сопровождать его обратно к группе.

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Проблемы Байдена начались еще до саммита, когда он заставил Мелони ждать 20 минут в четверг утром, согласно итальянскому телеканалу RAI. Когда он наконец появился, Мелони пошутила: "Не стоит заставлять женщину так долго ждать".

Несмотря на эти инциденты, издание The Sun сообщило, что Байден продемонстрировал и моменты ясности во время бесед с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Европейского союза. Это согласуется с сообщениями сотрудников Белого дома о том, что Байден, которому исполнится 86 лет, если он завершит второй срок в январе 2029 года, иногда теряет концентрацию в частных беседах.