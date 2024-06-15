Они были задействованы для сжигания кустарника.

Израильские войска задействовали средневековую катапульту для запуска огненных шаров через границу с Ливаном, что привело к эскалации конфликта с исламистской группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Требушет – тип катапульты с вращающимся рычагом и пращой для запуска снарядов – ограниченно используется с XVI века. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала это местной инициативой, а не широко распространенной тактикой, как сообщила в четверг израильская общественная телекомпания Kan и филиал CNN.

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По словам издания, основная цель использования катапульты – сжигание кустарника, чтобы помочь израильским войскам обнаружить боевиков, пытающихся прорваться через границу. CNN обратился в ЦАХАЛ за дополнительными комментариями по поводу этого необычного вида вооружения.

В среду в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее требушет в действии. Хотя CNN не удалось установить точную дату съемки, кадры были привязаны к израильско-ливанской границе.

Учитывая ограниченную эффективность, такое оружие является реликтом ушедшей эпохи. Согласно Британской энциклопедии, одним из последних значительных военных применений крупнокалиберной катапульты было нападение испанского конкистадора Эрнана Кортеса на Теночтитлан (Мексика) в 1521 году.

Упадок катапульт и подобных осадных машин начался с появлением в XV веке современной пороховой артиллерии, которая сделала это древнее оружие устаревшим.

Использование осадных орудий Израилем происходит на фоне недавних трансграничных атак из Ливана, которые привели к крупным пожарам на севере Израиля, что повлекло за собой значительный материальный ущерб и эвакуацию жителей.