Возможно, на мероприятие не приедет даже Байден.

На протяжении нескольких месяцев руководство Украины рекламировало мирный саммит, который состоится в эти выходные в Швейцарии, стремясь заручиться международной поддержкой и инвестициями в мирный план.

Около 90 стран и организаций примут участие в Саммите мира 15-16 июня в Бюргенштоке, Швейцария. Всего было приглашено 160 стран.

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Однако не хватает одного важного элемента: Россия не будет присутствовать. Более того, отмечается, что российскую делегацию на мероприятие даже не приглашали. Эта новость, а также отсутствие таких ключевых стран, как Китай и Саудовская Аравия, ставит под сомнение потенциальную эффективность саммита в закладывании основ для мирного процесса.

Несколько других стран отказались присылать своих представителей или направили только младших чиновников. Страны, имеющие дружественные связи с РФ, такие как Бразилия, Индия, Южная Африка и Турция, пока не подтвердили, что их делегации, если таковые будут, примут участие в саммите.

Окончательный список участников, который ожидается в пятницу, остается неопределенным на фоне сообщений о сокращении числа участников в последние дни.

Ранее на этой неделе швейцарские организаторы сообщили, что около половины подтвержденных участников представляют Европу, а остальные – Азию, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Россия выступила с критикой саммита, заявив, что любые мирные дискуссии без ее участия бесполезны. Китай поддержал это мнение, заявив, что не будет участвовать в конференции, на которой не будет равного представительства обеих конфликтующих сторон. Другие страны высказали аналогичные причины своего отсутствия.