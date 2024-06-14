Это решение было поддержано большинством лидеров.

Соединенные Штаты, наряду с другими крупными экономиками, входящими в G7, в четверг договорились о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов. Этот кредит призван помочь Украине закупить оружие и начать восстановление инфраструктуры.

Погашение кредита планируется осуществить за счет процентов, начисленных на 300 млрд долларов замороженных активов РФ в других странах, хранящихся преимущественно в европейских банках. Хотя Соединенные Штаты по большей части возьмут на себя финансирование кредита, американские чиновники рассчитывают, что их союзники, включая членов Европейского союза, внесут оставшиеся средства.

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В связи с предоставлением кредита президент Байден подписал с Владимиром Зеленским 10-летнее соглашение о безопасности. По словам Байдена, цель этого соглашения – поставить Украину на путь вступления в НАТО.

Байден старается убедить союзников в том, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов сохранится даже в случае победы на предстоящих ноябрьских выборах бывшего президента Дональда Трампа, который выразил решительное намерение вывести США из НАТО из-за огромных расходов. Однако возможное переизбрание Трампа может поставить под угрозу соглашение о безопасности с Украиной.

Отмечается, что Байден – не единственный лидер G7, столкнувшийся с политическими неурядицами. Опросы показывают, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может быть отстранен от власти на выборах в течение трех недель. Аналогичным образом, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц недавно столкнулись с тем, что их партии потерпели поражение в борьбе с ультраправыми оппонентами на европейских выборах.