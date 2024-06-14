Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Китайская компания SMIC вошла в ТОП-3 по производству полупроводников
Она уже обогнала GlobalFoundries и UMC.

Ведущий китайский производитель микросхем, компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), поднялась на третье место в мировом рейтинге контрактного производства микросхем, согласно данным исследовательской компании TrendForce. Доминирует в этом списке компания TSMC, которая захватила более половины рынка, обеспечив 61,7% выручки сектора в первом квартале этого года. Несмотря на жесткие санкции США, призванные помешать китайским военным получать передовые чипы, SMIC удалось обойти GlobalFoundries и тайваньскую United Microelectronics Corporation (UMC) благодаря резкому росту местных заказов.

В первом квартале SMIC получила доход в размере 1,7 млрд долларов, закрепив за собой позицию третьего по величине контрактного производителя микросхем в мире. Это достижение примечательно, учитывая значительные проблемы, связанные с санкциями США в отношении возможностей SMIC по производству и продаже современных чипов. По данным TrendForce, данная выручка позволила SMIC занять 5,7% мирового рынка, обогнав UMC и GlobalFoundries.

реклама

В предыдущем квартале UMC и GlobalFoundries занимали около 5,4 и 5,8% мирового рынка соответственно. С тех пор доля GlobalFoundries заметно снизилась: в первом квартале она упала до 5,1%. 

SMIC, напротив, воспользовалась ростом местного спроса в Китае. Компания получила больше заказов на интегральные схемы, датчики изображения и дисплейные панели для смартфонов, что привело к последовательному росту выручки на 4,3% и обеспечило ей третью позицию в мировой отрасли производства полупроводников.

Флагман индустрии, компания TSMC, сообщила о доходах в размере 18,8 млрд долларов. Бизнес TSMC носит циклический характер: в первом квартале темпы роста обычно снижаются, поскольку клиенты накапливают запасы на конец года. В четвертом квартале 2023 года TSMC занимала 61,2% рынка.

#полупроводники #китай #tsmc #чипы #smic #микросхемы
+
Написать комментарий (0)
Стоимость памяти DDR3 в 2024-2025 годах может заметно вырасти
Зеленский заявил, что Си Цзиньпин пообещал ему не поставлять России оружие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
5
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Учёный нашёл 460 тонн золота в отработанной руде на сумму 24 миллиарда долларов
2
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
3
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
1
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
13
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
1
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
3
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
NVIDIA может разочаровать геймеров в 2024 году — серия Blackwell не принесёт значительного роста fps
12
Запрет на использование вредных хладагентов помог озоновому слою Земли восстановиться
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Эксперты: с нативным 4K-разрешением на Unreal Engine 5 не справляется даже RTX 4090
6
Известная китайская компания переименовала процессоры Intel Xeon 6E и продаёт их как свой продукт
+
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
3
Геймерская механическая клавиатура Nubia Redmagic 1S получила 1.47-дюймовый экран и цену менее $100
+

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
27
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
80
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
2
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
26
Правда и ложь о Genshin Impact
3
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
4
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
2
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6
Washington Post: США грозят Китаю устроить "беспилотный ад" в Тайваньском проливе
1

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
11:29
Во, ёлы палы. А где же лучшие друзья Армении американцы? Как всегда, кинули.
Politico рассказали о поставках Белоруссией оружия Азербайджану
Denis Vershinin
11:25
Сижу на Win11 больше двух лет. Мне нравится, ни единого сбоя и вылета системы как бывало с Win10 пару раз. Производительность относительно win10 такая же, есть фишки с ии только появились тестирую, об...
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Denis Vershinin
11:22
Кроме видео карты ничего мощного. У вас нет. Процессор так вообще старый по нынешним временам. Память ddr3 или ddr4?
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
oleg 24
11:22
я когда вижу что кто то меняет 3060 на 4060. или 3070 на 4070 и говорят оо прям стало мощнее. или 2060 на 3060. просто хочется подойти, взять за шкирку как кошку. И тыкать носом в настройку графики. С...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Mallory
11:17
Вот, Чимбал, это знак свыше чтобы ты купил себе айпад вместо своего барахла. P.S. А в windows директория temp разумеется не может разрастись, да? https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/dx8je...
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
Смотрю за 404
11:12
Цветной либераст ни в железе, ни в экономике.)) Главное писать и минусовать не угодных ботами.
Официальный курс рубля укрепился после введения санкций против Московской биржи
Вова чепаевский
11:11
😁
Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
si-cat
11:11
"..Вчера Южное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки объявило об отправке в залив Гуантанамо (30 километров от Кубы) быстроходной подводной лодки USS Helena.." Чтобы её невзначай пот...
США направили к Кубе подлодку USS Helena, после прибытия в тот район российских военных кораблей
Дмитрий Маслов
11:10
Половину пробовал на 1660супер. Графика средняя-высокая на qhd. Все идёт отлично. Как могут четвёрки пыхтеть, даже не знаю....
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Дмитрий Маслов
11:09
Он просто хреново оптимизирован
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем