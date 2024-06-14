Она уже обогнала GlobalFoundries и UMC.

Ведущий китайский производитель микросхем, компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), поднялась на третье место в мировом рейтинге контрактного производства микросхем, согласно данным исследовательской компании TrendForce. Доминирует в этом списке компания TSMC, которая захватила более половины рынка, обеспечив 61,7% выручки сектора в первом квартале этого года. Несмотря на жесткие санкции США, призванные помешать китайским военным получать передовые чипы, SMIC удалось обойти GlobalFoundries и тайваньскую United Microelectronics Corporation (UMC) благодаря резкому росту местных заказов.

В первом квартале SMIC получила доход в размере 1,7 млрд долларов, закрепив за собой позицию третьего по величине контрактного производителя микросхем в мире. Это достижение примечательно, учитывая значительные проблемы, связанные с санкциями США в отношении возможностей SMIC по производству и продаже современных чипов. По данным TrendForce, данная выручка позволила SMIC занять 5,7% мирового рынка, обогнав UMC и GlobalFoundries.

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В предыдущем квартале UMC и GlobalFoundries занимали около 5,4 и 5,8% мирового рынка соответственно. С тех пор доля GlobalFoundries заметно снизилась: в первом квартале она упала до 5,1%.

SMIC, напротив, воспользовалась ростом местного спроса в Китае. Компания получила больше заказов на интегральные схемы, датчики изображения и дисплейные панели для смартфонов, что привело к последовательному росту выручки на 4,3% и обеспечило ей третью позицию в мировой отрасли производства полупроводников.

Флагман индустрии, компания TSMC, сообщила о доходах в размере 18,8 млрд долларов. Бизнес TSMC носит циклический характер: в первом квартале темпы роста обычно снижаются, поскольку клиенты накапливают запасы на конец года. В четвертом квартале 2023 года TSMC занимала 61,2% рынка.