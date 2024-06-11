Флагманская карта получит графический чип GB202.

Линейка графических процессоров нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5000 "Blackwell", включающая модели GB202, GB203, GB205, GB206 и GB207, была раскрыта и пролила свет на ожидаемые конфигурации GPU.

NVIDIA тщательно разрабатывает свои графические процессоры RTX 5000, и недавняя утечка от Kopite7kimi дает представление о том, что эта линейка несет в себе для геймеров.

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Конфигурации ядер и сравнение:

GB202: 24 576 ядер (512-бит G7). +33% ядер по сравнению с AD102

GB203: 10 752 ядра (256-бит G7). +5% по сравнению с AD103

GB205: 6 400 ядер (192-бит G7). -16,6% по сравнению с AD104

GB206: 4 608 ядер (128-бит G7). Столько же ядер, как и у AD106

GB207: 2 560 ядер (128-бит G6). -16,6% по сравнению с AD107

NVIDIA GB202 является флагманским GPU для серии GeForce RTX 5000. Этот мощный процессор будет питать GeForce RTX 5090 и другие видеокарты высшего уровня. GB202 будет поддерживать 512-битную шину памяти, адаптируемую к различным конфигурациям.

GB203 GPU

GB203 ориентирован на энтузиастов высокого класса. Этот GPU имеет 7 GPC и 84 SM. Он поддерживает 256-битный шинный интерфейс и, скорее всего, будет использоваться в видеокарте GeForce RTX 5080.

GB205 GPU

GB205, занимающий место в среднем эшелоне, но при этом обеспечивающий высокую производительность, предназначен для GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Она включает в себя 5 GPC и 50 SM, а также 192-битную шину памяти.

GB206 GPU

GB206 ориентированном на массовых геймеров, в нём будет установлено 3 GPC и 36 SM. Этот GPU будет оснащен 128-битной шиной. Несмотря на узкую шину, улучшенные алгоритмы сжатия памяти и увеличенный кэш L2 должны обеспечить достойную производительность семейства GeForce RTX 5060 (Ti) нового поколения.

GB207 GPU

На начальном уровне GB207 нацелен на GeForce RTX 5060 или RTX 5050. Он состоит из 2 GPC и 20 SM. Этот GPU использует 128-битный интерфейс с возможностью поддержки памяти GDDR7 и GDDR6, хотя в остальной линейке преимущественно будет использоваться стандарт GDDR7.