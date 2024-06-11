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Kachka
Инсайдер поделился конфигурациями видеокарт RTX 5000, в том числе и RTX 5090
Флагманская карта получит графический чип GB202.

Линейка графических процессоров нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5000 "Blackwell", включающая модели GB202, GB203, GB205, GB206 и GB207, была раскрыта и пролила свет на ожидаемые конфигурации GPU.

NVIDIA тщательно разрабатывает свои графические процессоры RTX 5000, и недавняя утечка от Kopite7kimi дает представление о том, что эта линейка несет в себе для геймеров.

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Конфигурации ядер и сравнение:

  • GB202: 24 576 ядер (512-бит G7). +33% ядер по сравнению с AD102
  • GB203: 10 752 ядра (256-бит G7). +5% по сравнению с AD103
  • GB205: 6 400 ядер (192-бит G7). -16,6% по сравнению с AD104
  • GB206: 4 608 ядер (128-бит G7). Столько же ядер, как и у AD106
  • GB207: 2 560 ядер (128-бит G6). -16,6% по сравнению с AD107

NVIDIA GB202 является флагманским GPU для серии GeForce RTX 5000. Этот мощный процессор будет питать GeForce RTX 5090 и другие видеокарты высшего уровня. GB202 будет поддерживать 512-битную шину памяти, адаптируемую к различным конфигурациям.

  • GB203 GPU

GB203 ориентирован на энтузиастов высокого класса. Этот GPU имеет 7 GPC и 84 SM. Он поддерживает 256-битный шинный интерфейс и, скорее всего, будет использоваться в видеокарте GeForce RTX 5080.

  • GB205 GPU

GB205, занимающий место в среднем эшелоне, но при этом обеспечивающий высокую производительность, предназначен для GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Она включает в себя 5 GPC и 50 SM, а также 192-битную шину памяти.

  • GB206 GPU

GB206 ориентированном на массовых геймеров, в нём будет установлено 3 GPC и 36 SM. Этот GPU будет оснащен 128-битной шиной. Несмотря на узкую шину, улучшенные алгоритмы сжатия памяти и увеличенный кэш L2 должны обеспечить достойную производительность семейства GeForce RTX 5060 (Ti) нового поколения.

  • GB207 GPU

На начальном уровне GB207 нацелен на GeForce RTX 5060 или RTX 5050. Он состоит из 2 GPC и 20 SM. Этот GPU использует 128-битный интерфейс с возможностью поддержки памяти GDDR7 и GDDR6, хотя в остальной линейке преимущественно будет использоваться стандарт GDDR7.

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