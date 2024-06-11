Стоимость устройства будет названа позже.

Компания MSI недавно представила свою последнюю новинку – SSD M.2 Xpander-Aero Slider Gen 5. Это передовое устройство поддерживает до двух накопителей M.2 типа 22110 на скоростях Gen 5, обеспечивая максимально возможную производительность.

Отличительной особенностью нового SSD от MSI является удобный процесс установки накопителей M.2. В отличие от традиционных моделей, в которых для доступа к стандартным слотам M.2 необходимо снимать радиатор, в конструкции MSI предусмотрены два специальных отсека, доступных через слоты PCIe.

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M.2 Xpander-Aero Slider Gen 5 может похвастаться гладкой матовой черной отделкой и дизайном кулера с одним вентилятором. Размеры карты с двумя слотами могут даже заставить некоторых принять ее за ускоритель GTX 1650 начального уровня. Примечательно, что вентилятор автоматически отключается при отсутствии установленных накопителей M.2, а ручной переключатель обеспечивает дополнительный контроль при наличии накопителей.