Никаких данных о новом переносе пока нет.

На выставке Microsoft Xbox Games Showcase 2024 студия GSC Game World показала зрителям новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, озаглавленный "Время возможностей". Этот ролик на украинском языке, показывает разнообразные локации, встречи с мутантами и аномалиями.

Одна из особенностей,показанных в трейлере - хабы, безопасные зоны, где игроки могут отдохнуть и разработать стратегию для следующей миссии в Зоне.

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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2, после нескольких переносов, запланирован на 5 сентября для PC и Xbox Series S|X. Примечательно, что игра будет доступна подписчикам Game Pass с первого дня. Однако из-за трехмесячного соглашения об эксклюзивности с Microsoft, пользователям PlayStation 5 придется подождать как минимум до 5 декабря, чтобы познакомиться с миром проекта.

Минимальные требования:

Windows 10, Windows 11

Ryzen 5 1600X/Core i5-7600K

8Gb ОЗУ

Radeon RX 580 8Gb/GeForce GTX 1060 6Gb

150Gb SSD

Рекомендуемые требования: