На выставке Microsoft Xbox Games Showcase 2024 студия GSC Game World показала зрителям новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, озаглавленный "Время возможностей". Этот ролик на украинском языке, показывает разнообразные локации, встречи с мутантами и аномалиями.
Одна из особенностей,показанных в трейлере - хабы, безопасные зоны, где игроки могут отдохнуть и разработать стратегию для следующей миссии в Зоне.
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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2, после нескольких переносов, запланирован на 5 сентября для PC и Xbox Series S|X. Примечательно, что игра будет доступна подписчикам Game Pass с первого дня. Однако из-за трехмесячного соглашения об эксклюзивности с Microsoft, пользователям PlayStation 5 придется подождать как минимум до 5 декабря, чтобы познакомиться с миром проекта.
Минимальные требования:
- Windows 10, Windows 11
- Ryzen 5 1600X/Core i5-7600K
- 8Gb ОЗУ
- Radeon RX 580 8Gb/GeForce GTX 1060 6Gb
- 150Gb SSD
Рекомендуемые требования:
- Windows 10, Windows 11
- Ryzen 7 3700X/Core i7-9700K
- 6Gb ОЗУ
- Radeon RX 5700 XT 8Gb/GeForce RTX 2070 SUPER 8Gb/GeForce GTX 1080 Ti 11Gb
- 150Gb SSD