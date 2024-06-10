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Kachka
GSC выпустила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, показав новых мутантов Зоны и локации
Никаких данных о новом переносе пока нет.

На выставке Microsoft Xbox Games Showcase 2024 студия GSC Game World показала зрителям новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, озаглавленный "Время возможностей". Этот ролик на украинском языке, показывает разнообразные локации, встречи с мутантами и аномалиями.

Одна из особенностей,показанных в трейлере - хабы, безопасные зоны, где игроки могут отдохнуть и разработать стратегию для следующей миссии в Зоне.

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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2, после нескольких переносов, запланирован на 5 сентября для PC и Xbox Series S|X. Примечательно, что игра будет доступна подписчикам Game Pass с первого дня. Однако из-за трехмесячного соглашения об эксклюзивности с Microsoft, пользователям PlayStation 5 придется подождать как минимум до 5 декабря, чтобы познакомиться с миром проекта.

Минимальные требования:

  • Windows 10, Windows 11
  • Ryzen 5 1600X/Core i5-7600K
  • 8Gb ОЗУ
  • Radeon RX 580 8Gb/GeForce GTX 1060 6Gb
  • 150Gb SSD

Рекомендуемые требования:

  • Windows 10, Windows 11
  • Ryzen 7 3700X/Core i7-9700K
  • 6Gb ОЗУ
  • Radeon RX 5700 XT 8Gb/GeForce RTX 2070 SUPER 8Gb/GeForce GTX 1080 Ti 11Gb
  • 150Gb SSD
#игры #s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl
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