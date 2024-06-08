Все они ожидаются в начале 2025 года.

Издание Tweakers поделилось своими соображениями, почерпнутыми из бесед с представителями ведущих компаний GPU на выставке Computex. Похоже, что все они сходятся в одном мнении: в этом году не будет ни Radeon RX 8000, ни Intel Arc B-серии. Изначально СМИ не сообщали о статусе видеокарт GeForce. Однако теперь они обновили свою историю, указав, что запуск чипов NVIDIA GeForce RTX 5000 в этом году также не ожидается.

Различные источники, тесно связанные с NVIDIA, сообщили Tweakers во время выставки Computex, что выпуск следующего поколения видеокарт запланирован на начало 2025 года, а анонс может состояться в конце 2024 года.

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Если эта информация соответствует действительности, то все серии GPU следующего поколения ожидаются в начале 2025 года:

Intel Arc B-Series Battlemage/Xe2-HPG.

AMD Radeon RX 8000 RDNA4.

NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell.

Во время конференции для прессы и аналитиков Computex генеральный директор NVIDIA не назвал дату выхода серии RTX 5000. Он признал усердную разработку новых карт, но упомянул, что дальнейшие подробности будут обсуждаться позже.