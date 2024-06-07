В наличии он появится ближе к началу следующего года.

В этом году на технологической выставке Computex 2024 было представлено множество корпусов для ПК, ориентированных на работу с новейшими функциями искусственного интеллекта, в том числе и ChatGPT, но зачастую их наиболее интересные особенности выходят за рамки ИИ-компонентов. Наиболее ярким примером является настольный ПК от MSI под названием MEG Vision X AI Desktop, представленный на обширном стенде компании.

По словам представителей MSI, ПК MEG Vision X, выпуск которого запланирован на четвертый квартал текущего года, а цена пока не разглашается, будет оснащен самыми топовыми процессорами Intel и видеокартами NVIDIA, которые будут доступны на рынке в тот момент. Это позволяет предположить наличие процессора Intel Arrow Lake и видеокарт RTX 5080 или RTX 5090, если NVIDIA анонсирует данные модели этой осенью. Такая значительная вычислительная мощность позволяет использовать систему для высококлассных игр, обучения моделей или локальной генерации искусственного интеллекта.

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Однако истинной отличительной особенностью MEG Vision X является не его функции ИИ или игровая мощь. Как видно на снимках, компьютер получил сенсорный экран с разрешением 1920х1080р (Full HD), занимающий всю переднюю панель корпуса, что позволило этому ПК получить одну из высших наград на Computex 2024.

Интегрированный в корпус экран визуально поражает, настолько, что генеральный директор Intel Пэт Гелсингер поставил на нем автограф со словом "потрясающе" во время посещения стенда MSI.

По умолчанию на сенсорном дисплее отображаются важнейшие показатели ПК, такие как температура GPU, процессора и оперативной памяти, а также загруженность системы. Кроме того, экран позволяет запускать любимые приложения, нажимая на значки быстрого доступа.

Windows распознает дисплей как полнофункциональный второй монитор, работающий в портретном режиме. Такая настройка позволяет пользователям воспроизводить видео с YouTube или запускать на нем приложения по мере необходимости. Представители MSI заявили, что монитор подойдёт стримерам, которые смогут держать окно чата или OBS на экране передней панели, а играть на основном мониторе.