Обычно такие карты используются в серверах.

Во время посещения стенда PNY на выставке Computex генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг столкнулся с видеокартой весьма необычного дизайна. Эта модель, разработанная партнером компании, выделяется ярким зеленым цветом вентилятора, основанного на графическом процессоре RTX 4070 SUPER. Традиционно такие ускорители имеют более сдержанную, часто черную цветовую гамму, что отражает их типичные случаи использования, когда эстетика вторична по отношению к функциональности.

В отличие от норм, карта PNY отличается ярким цветом: она имеет полностью зеленый кожух и корпус, выполненный на заказ в соответствии с яркой тематикой устройства. Кроме того, эта видеокарта представлена в корпусе малого форм-фактора, что свидетельствует о намерении NVIDIA охватить все области рынка, в том числе и пользователей с мини-корпусами ПК.

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Видеокарты с турбиной обычно ассоциируются с рабочими станциями или приложениями для обучения ИИ благодаря эффективной конструкции охлаждения, которая выводит горячий воздух за пределы корпуса. Однако решение PNY представить эту модель в качестве игрового GPU добавляет интригу. Издание TechPowerUP, которое задокументировало эту карту с помощью фотографий, сообщает, что будет выпущено всего 7 000 единиц.