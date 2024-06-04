Она будет периодически появляться при скролле ленты.

Instagram, популярная социальная медиаплатформа, принадлежащая компании Meta, по сообщениям, экспериментирует с новым подходом к рекламе в своей основной ленте – видеореклама без прокрутки. Этот новый формат призван остановить скролл ленты, пока пользователи не просмотрят весь рекламный контент.

Фотограф Дэн Леви поделился примером нового рекламного блока, демонстрирующего таймер в нижней части, который не позволяет пользователям прокручивать ленту видео до тех пор, пока промо-ролик не закончится. Instagram поясняет, что пользователи должны просмотреть объявление полностью, прежде чем возобновить прокрутку ленты, фактически делая эти видеорекламы непропускаемыми в среде Instagram.

реклама

Неудивительно, что эта разработка вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей Instagram. Подобно видеорекламе YouTube, которую можно пропустить через некоторое время, и которая стала катализатором использования всевозможных блокировщиков, навязчивые рекламные форматы могут оказаться источником разочарования для пользователей, особенно когда они нарушают опыт просмотра, выдавая нерелевантный контент.

В идеальном сценарии таргетинг цифровой рекламы мог бы смягчить подобные проблемы, предоставляя релевантные объявления с учетом индивидуальных предпочтений. Однако в реальности идеальный таргетинг пока что остается недостижимым.

С точки зрения бренда, преимущества нового рекламного формата в Instagram очевидны – повышение узнаваемости и стратегическое размещение. Однако для пользователей навязывание рекламы без возможности пропуска может ухудшить общее впечатление от использования приложения.