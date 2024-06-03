Восстановить её будет крайней сложно.

Крупнейшая гидроэлектростанция Украины – Днепровская ГЭС – находится в критическом состоянии, сообщают власти.

Иван Федоров, глава военной администрации Запорожской области, сообщил украинскому телевидению, что электростанция больше не способна производить электроэнергию, даже если там проведут краткосрочный ремонт.

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Движение в районе станции полностью заблокировано, отметил он в своем сообщении, заявив, что это вынуждает жителей использовать альтернативные маршруты через мосты для передвижения по области.

В воскресенье министерство энергетики Украины предупредило потребителей о значительном дефиците электроэнергии во всех областях, из-за чего периодически не будет света в жилых домах.

Министерство сообщило, что в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, а в некоторых – плановые.

Энергетические объекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях были сильно повреждены, заявило министерство.

В прошлом году, напомним, обрушилась плотина Новой Каховки – крупнейшее сдерживающее сооружение на юге.