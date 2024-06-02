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Kachka
Фанаты создали реалистичный симулятор танка в World of Tanks, управляемый тремя людьми
Для его функциональности нужны все три человека.

Стремясь к непревзойденному реализму, геймеры часто идут на необычные меры, чтобы улучшить свои впечатления от гоночных игр, авиасимуляторов и шутеров от первого лица. Недавно группа фанатов World of Tanks подняла уровень погружения в игру до небывалых высот с помощью инновационной пользовательской настройки контроллера, требующей команды из трех человек, в комплекте с заряжающим для функциональной CO2-пушки.

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На коротком видео, распространившемся в сети, показана эта громоздкая установка в действии. Для работы она требует, чтобы один человек управлял танком с помощью рулевого колеса Volkswagen, другой использовал VR-гарнитуру Oculus Go, дабы оценить линию обзора и навести пушку, а третий, заряжающий, вставлял пустые бутылки из-под газировки в работающую пушку CO2 для каждого выстрела, имитируя процесс загрузки настоящего танка.

Учитывая, что в World of Tanks нет встроенной поддержки контроллеров, команда, скорее всего, интегрировала свои уникальные элементы управления с помощью эмулятора клавиатуры и мыши. Dexerto, медиагруппа, специализирующаяся на играх, спорте и развлечениях, проанализировала видео и предположила, какие методы были использованы для достижения такого захватывающего опыта игры в танки.

Dexerto предполагает, что геймеры использовали инструмент ввода JoyToKey, который преобразует сигналы джойстика и других игровых контроллеров ПК в эмуляцию сигналов клавиатуры и мыши. Этот инструмент позволяет переводить сигналы руля, кривошипа и пушки в соответствующие команды клавиатуры и мыши, требуемые игрой.

Самодельная конструкция CO2-пушки, вероятно, включает в себя внутренние датчики для активации взрыва и выброса "пустого" патрона после выстрела. Дополнительные датчики, потенциально связанные с игрой через API, могут определять, когда заряжается новый патрон, сообщая игре, что пушка готова к следующему выстрелу.

Несмотря на сложность и изощренность, эта система не подходит для рядового геймера. Для ее работы требуется как минимум три участника, много игрового пространства для размещения оборудования и значительные финансовые вложения.

#танки #world of tanks #симуляторы
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