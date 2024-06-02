Это концептуальный проект, и маловероятно, что он когда-либо попадет на потребительский рынок

Ранее мы уже видели различные видеокарты, оснащенные мини-дисплеями, начиная от небольших сегментных дисплеев в серии GTX 10 и заканчивая полноценными цветными OLED-панелями, способными демонстрировать анимации. Однако 7-дюймовый экран, интегрированный в видеокарту, до сегодняшнего дня еще не встречался. Такой большой экран обычно ассоциируется со смартфонами.

Недавно компания Der8auer получила возможность протестировать концептуальный графический процессор RTX 4090, оснащенный модульным комплектом жидкостного охлаждения на основе дизайна Link+. Этот дизайн не только поддается модернизации, но и, как ожидается, будет совместим с видеокартами следующего поколения RTX 5000.

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Несмотря на интригующий характер данного продукта, пока неизвестно, будет ли он выпущен в продажу. Palit недавно представила дизайн карты с жидкостным охлаждением GameRock, что наводит на мысль о том, что в текущем поколении видеокарт не будет стимула для выпуска столь оригинального дизайна. Эксперты утверждают, что даже несмотря на то, что дисплей может не иметь реального применения, он все равно является уникальным решением на рынке.

Palit RTX 4090 Link+ остается концептуальным проектом, и маловероятно, что он когда-либо попадет на потребительский рынок. На данный момент нет ни окончательных спецификаций, ни даты выхода, ни информации о цене устройства.