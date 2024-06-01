Take-Two стремится охватить всех потребителей.

Долгожданный релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на следующий год и состоится на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако Rockstar Games хранит молчание по поводу возможного релиза на ПК, оставляя фанатов серии в неведении.

Недавно компания Take-Two Interactive, издатель игры, обратила внимание на отсутствие новостей, связанных с ПК. Во время интервью на конференции TD Cowen генеральный директор Take-Two Штраус Зельник высказал некоторые соображения. Он отметил:

реклама "Отсутствие анонса – это временная часть рекламной компании. Вполне вероятно, что он состоится, но не сейчас".

Далее Зельник подробно остановился на стратегии Rockstar, заявив, что разработчик придерживается последовательного подхода к релизам на разных платформах. Он заверил, что больше информации будет раскрыто с течением времени. По словам Зельника, Take-Two стремится охватить всех потребителей, где бы они ни находились, подчеркнув:

"Исторически сложилось так, что компания обращается к потребителям, где бы они ни находились, на любых платформах, которые могут принести малейшую прибыль".

Что касается консольного релиза GTA 6, то Take-Two выразила твердую уверенность в том, что игра выйдет осенью 2025 года. Зельник признал, что индустрия подвержена задержкам, и отметил, что Take-Two от них не застрахована.