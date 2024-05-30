Почти все баги в Cyberpunk 2077 исправлены, а сотрудники трудятся над другими проектами.

Путешествие игры Cyberpunk 2077 с момента её выхода было весьма выдающимся. Когда-то самый ожидаемый тайтл в истории, она пережила катастрофический запуск, но с тех пор превратилась в заветную ролевую игру, которая теперь может похвастаться "очень положительным" рейтингом в Steam. Тем не менее, бурный путь длиной в три с половиной года завершился, и разработчики CD Projekt Red больше не работают над игрой.

Выход Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года стал огромным разочарованием для жаждущих фанатов, готовых погрузиться в жизнь наемника Найт-сити. Игра страдала от многочисленных ошибок на ПК и была практически неиграбельна на консолях. В ответ на это CD Projekt Red выпустила множество патчей и обновлений, в частности расширение Phantom Liberty.

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В результате такого поворота игра получила "подавляюще положительный" рейтинг в Steam, а 95% игроков поставили ей лайк. Хотя с тех пор этот рейтинг немного снизился до 94%, он все еще сохраняет твердый статус очень положительного.

Теперь, похоже, разработка Cyberpunk 2077 полностью прекращена. Недавний финансовый отчет CD Projekt показал, что к 29 февраля этого года над игрой продолжали работать всего 17 человек. В последнем отчете компании говорится, что все эти сотрудники уже перешли на другие проекты. Большая часть разработчиков студии CD Projekt Red сейчас сосредоточена на следующей части серии The Witcher под кодовым названием Polaris.