Соответственно, это обновление касается и Pro Max.

Скорый запуск iPhone 16 означает выход Apple в сферу ИИ, поскольку новые устройства будут оснащены специализированным оборудованием для обработки данных на устройстве. Помимо внутренних улучшений, Apple собирается ежегодно обновлять дизайн и функции. Недавно один из источников обнародовал изображения корпусов iPhone 16 Pro, на которых видно, что модуль камеры значительно увеличился в размерах.

Дизайн обеих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro будет отличаться, хотя и не кардинально, поскольку Apple оставляет более существенные изменения для релизов следующего года. Тем не менее, заметные улучшения все же будут. Изображения, которыми поделился Majin Bu, подчеркивают увеличенный вырез камеры на корпусах iPhone 16 Pro, что говорит о модернизации камеры, которая может привести к увеличению ее размеров по сравнению с текущими моделями.

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На изображениях хорошо видно, что корпус камеры iPhone 16 Pro занимает не самую маленькую часть задней панели устройства, вероятно, из-за включения нового телеобъектива с 5-кратным зумом, что делает устройство более близким к варианту Pro Max.

Сообщается, что в iPhone 16 Pro и Pro Max будет увеличен размер дисплея – с 6,1 до 6,3 дюйма для Pro и с 6,7 до 6,9 дюйма для Pro Max. По мнению многих, это изменение должно было быть реализовано раньше, чтобы лучше отличать модели Pro от стандартных.