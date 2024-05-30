Предполагалось, что карта будет занимать все 4 слота.

Долгожданные видеокарты NVIDIA 50-й серии выйдут в октябре или ноябре этого года, что идеально подходит для предпраздничных покупок. Как обычно, NVIDIA планирует выпустить свои флагманские модели, RTX 5090 и RTX 5080, в вариантах Founders Edition. Однако спекуляции о громоздком дизайне 5090 FE были развеяны известным инсайдером, который утверждает, что предыдущие слухи о чрезвычайно большом размере видеокарты неверны.

Изначально считалось, что RTX 5090 FE будет построена на базе еще не вышедшей RTX 4090 Ti и займет четыре слота в корпусе ПК. По данным многочисленных источников, такая конфигурация, скорее всего, будет иметь три вентилятора, распределенных по кожуху GPU. В противоположность этому, инсайдер kopite7kimi опроверг эти заявления на сайте X, утверждая, что RTX 5090 FE будет иметь скромную двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами.

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Если эта информация окажется верной, то это означает, что RTX 5090 получит более изящный дизайн по сравнению с RTX 4090 FE. Различные партнеры выпускали еще более крупные модели RTX 4090, которые почти полностью заполнили четыре слота. Более компактный и тонкий флагманский GPU стал бы освежающим изменением после смены поколений все более крупных видеокарт. Увеличение веса видеокарт дошло до того, что топовые графические процессоры ломаются под собственным весом. К сожалению, в утечке не сказано, снизится ли энергопотребление RTX 5090 по сравнению с RTX 4090.