Акция КНДР проводилась в ответ на действия Южной Кореи.

В среду Южная Корея выдвинула серьезные обвинения против Северной Кореи, заявив, что их северный сосед запустил значительное количество воздушных шаров через укрепленную границу. Эти воздушные шары, на которых, как сообщается, находится разного рода мусор, южнокорейские официальные лица назвали опасными.

В ответ на это южнокорейские военные направили подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ, а также группу реагирования на химическое и биологическое оружие для проверки и сбора подозрительных предметов. Власти распространили предупреждение о повышенной опасности среди жителей, посоветовав им держаться подальше от незнакомых предметов и незамедлительно сообщать властям об их обнаружении.

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К полудню сегодняшнего дня Объединенный комитет начальников штабов обнаружил более 260 воздушных шаров, большинство из которых уже опустились на землю. На фотографиях, опубликованных южнокорейскими военными, изображены надутые воздушные шары, обвязанные пластиковыми пакетами. На некоторых снимках вокруг сдувшихся шаров был разбросан мусор, а на одной из фотографий были замечены детали взрывчатки.

Исторически сложилось так, что южнокорейские активисты, часто возглавляемые северокорейскими перебежчиками, также отправляли воздушные шары на север. На этих воздушных шарах обычно размещались "антипхеньянские" листовки, мини-радиоприемники, еда и USB-накопители с музыкальными клипами и драмами в стиле K-pop. В воскресенье заместитель министра обороны Северной Кореи осудил воздушные шары из Южной Кореи, назвав их "опасной провокацией". Он также предупредил, что в ответ на юг будут отправлены "кучи макулатуры".