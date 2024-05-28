С 2021 года он умножил свой стартовый капитал в 419 раз.

Владельцы мемкоинов, таких как Shiba Inu (SHIB), как правило, не демонстрируют "бриллиантовые руки" – термин, обозначающий крупных инвесторов с исключительной терпимостью к риску и способностью переносить серьезные рыночные спады. Однако существуют исключения, которые нарушают эту общую тенденцию, и сегодня мы стали свидетелями одного такого примера.

1 февраля 2021 года неизвестный инвестор приобрел 48,09 миллиарда токенов Shiba Inu за 2 монеты ETH, что на тот момент составляло примерно 2 625 долларов. Несмотря на то, что несколько месяцев назад цена токена упала до самого низкого уровня с октября 2021 года, этот инвестор недавно продал свои активы SHIB, получив ошеломляющую прибыль в 419x, что составляет 1,1 млн долларов.

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Бычьи циклы криптовалют имеют тенденцию следовать в некоторой степени предсказуемой схеме. Как правило, снижение курса биткоина в два раза вызывает оживление стоимости ведущей криптовалюты, которое затем приводит к значительному росту курса Ethereum. В конце концов, это оживление распространяется и на такие монеты-мемы, как Shiba Inu, которые отличаются почти неограниченным предложением.

Однако в этом цикле появились спотовые криптовалютные ETF, которые значительно изменили ожидания инвесторов. Они усилили приток капитала на рынок, способствуя постоянным торгам.